أوجر: قدمنا توصيات لمحاكمة أفراد مسؤولين عن الانتهاكات في ليبيا

الوطن| رصد

قال رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجر، إن بعثة تقصي الحقائق قدمت مجموعة واسعة من التوصيات إلى السلطات الليبية للتحقيق ومحاكمة الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات.

وأضاف أوجر أن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا خلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الانسانية قد ارتكبت بحق الليبيين والمهاجرين في إطار حرمانهم من الحرية في جميع أنحاء ليبيا منذ عام 2016، معبرة عن أسفها لاستمرار هذه الجرائم حتى اليوم.

وأشار إلى أن البعثة قدمت استنتاجات ووثقت قضايا عديدة مرتبطة بالاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب والاستبعاد والاختفاء القسري مما يؤكد انتشار هذه الممارسات في ليبيا.

ولفت إلى أن البعثة أنهت تقييمها للادلة بشأن معاملة المهاجرين وأثبتت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الاستعباد الجنسي باعتباره فعلا إضافيا من الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية قد ارتكب بحق المهاجرين.