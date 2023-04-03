معلنة قلقها من تقرير بعثة تقصي الحقائق..أمريكا تطالب بترحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا

أخبارليبيا24

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، إلى الترحيل العاجل لجميع القوات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك مجموعة “فاغنر” الروسية.

وأكدت السفارة الأمريكية، في تغريدة عبر “تويتر”، أن المجموعة الروسية منظمة إجرامية عابرة للحدود ثبت أنها ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.

وأوضحت السفارة أن الولايات المتحدة تشارك القلق العميق الذي أعربت عنه بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وتابعت السفارة الأمريكية “سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وسنستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لنا، بما ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسعي إلى مساءلة جميع منتهكي حقوق الإنسان”.