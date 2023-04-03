باتيلي: أطلعت رئيس النيجر على جهودنا لإجراء الانتخابات هذا العام

قال عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا، إنه حظي بشرف استقبال رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، مشيرا إلى أنه أثنى على جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا في هذه الفترة الحرجة، معرباً عن دعمه للشعب الليبي في سعيه نحو ترسيخ السلام والاستقرار.

‏وغرد قائلًا على تويتر: “أطلعتُ الرئيس بازوم على التقدم المحرز في المسار الأمني، وبخاصة جهود تسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. كما أطلعته على آخر التطورات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات هذا العام.”