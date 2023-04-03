اشتباكات مسلحة وسط مدينة الزاوية

أكدت مصادر إعلامية اندلاع اشتباكات مسلحة مساء اليوم الاثنين وسط مدينة الزاوية بالغرب الليبي.

وبينت المصادر أن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تندلع في طريق الحاجة بالقرب من الإشارة الضوئية الضمان دون كشف مزيد من التفاصيل حول أسبابها.

وأمس الأول السبت اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة وأخرى تابعة لوزارة الداخلية وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة خلال وقت الإفطار.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسقط فيها عدد من الجرحى. ولم تُعرف الأسباب الحقيقية لاندلاعها وسط أنباء عن خلافات بين أفراد من المجموعتين.

وتشهد المدينة بين فترة وأخرى خلافات تنتهي غالبا باشتباكات يسقط فيها بعض القتلى وسط مطالبات للأهالي بضبط مظاهر التسليح.