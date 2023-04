ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنه للتاريخ والحقيقة والمنطق والواجب لقد تقاعس الجميع عن تسوية وضع الجنوب.

التكبالي أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن الجميع ترك الأغراب يحتلون الجنوب ويغيرون بنيته السكانية.

وأكد على أن كل الساسة مسؤولون أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ.

