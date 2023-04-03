رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطلع على عمل غرفة العمليات العسكرية في المنطقة الوسطى

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، آمر غرفة العمليات بالكتيبة 603 التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى محمد الحصان.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن آمر غرفة العمليات بالكتيبة 603 قدم إحاطة خلال اللقاء عن عمل غرفة العمليات العسكرية في المنطقة خلال الاشهر الماضية ومساهمتها في تأمين حياة المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة .

يذكر أن الحصان نقل من الكتيبة 166 التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى رفقة عدد من الضباط إلى الكتيبة 603 مشاة التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بموجب قرار رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد رقم (33) لسنة 2023 الصادر في مارس الماضي.

وكانت الكتيبة 166 التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، شاركت خلال الأشهر الماضية، مع لواء طارق بن زياد التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي ضمن قوة مشتركة جرى تشكيلها في أغسطس 2021، في تأمين منظومة النهر الصناعي بمنطقة الشويرف.

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