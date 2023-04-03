الدبيبة يناقش تفعيل المشاريع التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدببة اليوم الإثنين تفعيل المشاريع الاستثمارية الكبيرة التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المتوقفة منذ عشر سنوات.

وأشار الدبيبة خلال زيارته ديوان صندوق الإنماء إلى مصنع إسمنت نالوت، وفندق ماريوت، ومجمع الأندلس، ومول المدينة، ومول الغزالة، وغيرها من المشروعات التي تؤول للصندوق ولم تُتخذ أي إجراءات لتفعيلها والعمل بها.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة توحيد الجهود مع المؤسسات الاستثمارية والمصارف لعودة العمل بها، مؤكدا أن التأخر في استكمالها أمر لن يُسمح به.

وأصدر الدبيبة، تعليماته بضرورة تنظيم مجال العمل للشركات التابعة وتحديد مجال عملها بشكل منتظم، وعدم الاستمرار في تداخل الاختصاصات بين الشركات.

وتابع الدبيبة خلال الزيارة أوضاع الصندوق والشركات التابعة له، وعقد اجتماعًا موسعًا مع لجنة الإدارة، والمدير العام، ومديري الشركات التابعة للصندوق.