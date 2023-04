الشركسي: لقاء جنيف المرتقب ليس مسارًا أمميًا.. ونستبعد أن ينتج عنه نتائج واضحة وقابلة للتطبيق

ليبيا – استبعد عضو لجنة الحوار السياسي أحمد الشركسي حدوث توافقات بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا، لافتًا إلى أن كل منهما يسعى لحكم البلد منفردًا.

الشركسي قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن الفترة الراهنة تمثل هدنة مبنية على المصلحة، إذ إن كل حكومة تسيطر على مساحة جغرافية، وتتحصل على الأموال، وبالتالي ليس هناك حاجة ملحة للدخول في صراع “تكسير عظام”، في ظل استمرار المصالح.

وأوضح أن لقاء جنيف ليس مسارًا أمميًا، يمكن أن تتمخض عنه نتائج ملموسة، مستبعدًا أن تفضي المشاركة لنتائج واضحة وقابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن الدبيبة لا يريد دمج الحكومتين، وأن كل دعواته لعقد لقاءات للتقارب هي من باب الاستدراج لخصومه حتى يتمكن من السيطرة والقضاء عليهم.

