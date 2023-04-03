تورك: على السلطات الليبية والمهربين وتجار البشر ألا يعتقدوا أن المجتمع الدولي غافل

أخبارليبيا24

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين والمتاجرين بالبشر يجب ألا يعتقدوا أن أعين المجتمع الدولي تغفل عن ليبيا.

وأضاف تورك في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن مكتبه سيعزز عمله في ليبيا التي يواصل الوضع الحقوقي فيها التدهور في ظل انتشار العنف من قبل الجماعات المسلحة.

وأوضح مفوض الأمم المتحدة، أن تعزيز عمل المكتب يأتي مع استمرار الجمود السياسي وتضييق الخناق على عمل المجتمع المدني.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة ومواصلة مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات في المستقبل.

وأعرب تورك عن تأييده لتوصية البعثة للسلطات الليبية بأن تُطور بدون تأخير خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة – تركز على الضحايا – للعدالة الانتقالية والمساءلة.

وسلط المفوض السامي الضوء على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية والعمل نحو السلام المستدام في ليبيا، معربا عن القلق البالغ بشأن تكثيف حملة القمع ضد المجتمع المدني.

وقال تورك :”إن القواعد المتعلقة بالمجتمع المدني يجب أن تحترم الحقوق الأساسية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات، لا أن تخنق وتُجرم من يعملون من أجل خلق مستقبل ليبيا القائم على الحقوق”.