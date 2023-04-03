بعد توقفه لأكثر من 12 عام.. الشركة المنفذة لملعب بنغازي تباشر أعمالها فيه

باشرت الشركة المنفذة لمشروع استكمال ملعب المدينة الرياضية بنغازي، أعمال استكمال وتوسعة الملعب، بسعة 40 ألف متفرج بدلًا عن 28 ألف في الانشاء القديم بمدة إنجاز 12 شهراً، وفقا لمنشور اللجنة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

جاء ذلك خلال جولة أجراها رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة الشركة المنفذة للمشروع بعد توقفها عن العمل بعد عام 2011م.

وأكد رئيس اللجنة، بأن استكمال المشروع سيكون وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وبإشراف مكتب استشاري متخصص.