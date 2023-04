ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن المساعي للتقارب بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا تأتي في إطار العملية السياسية الجارية الآن، تحت إشراف البعثة الدولية ومساندة الدول المؤثرة في الملف الليبي.

معزب لفت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن العمل على مسار الانتخابات مستمر حسب الأوضاع القائمة، وما يجري من تقاربات في القطاعين العسكري والأمني يصب في الاتجاه.

واعتبر أن المعضلة الأساسية تتمثل في عدم الوصول إلى حل، تطيح بكل هذه الجهود المبذولة، وهو الأساس القانوني للانتخابات، مبينًا أن وجود تفاهم بين عقيلة صالح وخالد المشري على آلية الحسم في المسائل الخلافية، وتشكيل اللجنة المشتركة والتوافق على صيغة القوانين، يصطدم بالقاعدة العريضة الرافضة لترشح حفتر وسيف، وأن ذلك الأمر يظل الفيصل فى إجراء الانتخابات من عدمه.

ولم يستبعد معزب التوافق على دمج الحكومتين، من أجل إشراف جسم تنفيذي واحد على العملية الانتخابية، وهو ما يرجحه، حال ضمان الدبيبة السماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المرتقبة نهاية العام.

Shares

The post معزب: التوافق على دمج حكومتي باشاآغا والدبيبة ممكن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية