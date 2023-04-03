رايتس ووتش تطالب مجلس النواب إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

أخبارليبيا24

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس النواب إلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2022.

وأكدت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يقيّد حرية التعبير.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في شرق ليبيا إطلاق سراح أي شخص احتُجز بموجب القانون بسبب التعبير السلمي.

وأفادت المنظمة أنه لم يستشر مجلس النواب في شرق ليبيا الجماعات المدنية أو خبراء التكنولوجيا أو الجرائم الإلكترونية قبل نشر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية وتكوين الجمعيات.

وأصدر مجلس النواب الليبي في أكتوبر 2022 قانونا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن على 53 مادة، اشتملت على الأهداف والعقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

ويهدف القانون إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وإقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق، المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي، وحماية النظام العام والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة، وتعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.