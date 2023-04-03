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سفير ليبيا لدى دمشق: الإعلام الرخيص وراء القيود والحواجز بين المدن الليبية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

حمل سفير ليبيا لدى دمشق، محمد شعبان، مسؤولية إقامة الحواجز والقيود بين المدن الليبية، إلى الإعلام الذي وصفه بـ”الرخيص”.

وقال شعبان، هبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”اذهبوا إلى بنغازي وطرابلس وسبها ومصراتة والجبل الغربي والأخضر وسرت، زورو مدن ليبيا وتحروا الحقائق بعيونكم”.

وأضاف: ”هذا وطن لا يمنعكم عنه إعلام موجه وأذناب دول ومشعلين الفتن، تحرروا من قيود وحواجز نفسية وضعها الأعلام الرخيص وخطاب الكراهية “.

وتابع شعبان تدوينته: “نحن شعب يبحث عن السلام ليبيا كل ناسها خير وبركة”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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