تفاصيل مثيرة في تطويق ومداهمة منزل في الخمس ــ صور

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين عن تمكن الاجهزة الأمنية من القاء القبض على شخص قام برمي عدد اثنين دانات ار بي جي على منزل جاره بالخمس .

وبالتفاصيل أنه بعد ورود بلاغ من مركز شرطة كعام بمديرية أمن الخمس إلى غرفة الاتصالات بالمديرية بشأن إفادة مجموعة من الاشخاص المقيمين بالمنطقة ضد شخص قام برمي عدد اثنين دانات ار بي جي على منزل جاره الذي تقدم بالبلاغ.

وعلى اثر ذلك توجهت دوريات مركز شرطة كعام والبحث الجنائي وقسم شرطة النجدة مدعومين بقوة المهام الخاصة إلى مكان الواقعة برفقتهم مدير نيابة الخمس الجزئية بناء على تكليف من رئيس نيابة الخمس الابتدائية؛ بشأن مباشرة التحقيق في البلاغ.

وتم تطويق المنزل والقاء القبض على المتهم ويدعى “أ-أ-هـ” وتم الدخول إلى المنزل وعثر بداخله على كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر.

وتم تسليم أوراق المحضر إلى قسم البحث الجنائي الخمس بناء على تعليمات النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات ؛ وبالاستدلال مع المتهم اعترف بحوزته لهذه المضبوطات وتَم اداعه في غرفة الحبس الاحتياطي بالقسم إلى ان يتم إحالته للنيابة العامة.