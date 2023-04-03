«بالعون» اجتماع القيادات العسكرية في طرابلس يتماشى مع الخطة الأمريكية لإجراء الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب اسمهان بالعون إنه لا يمكن فصل اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس عن مساعي الولايات المتحدة الامريكية لتوحيد جهود الاطراف الليبية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وذلك ضمن خطة مبادرة باتيلي الأخيرة التي تحظي بأجماع دولي واسع، حسب قولها.

بالعون أوضحت في تصريحات لـ«أخبار ليبيا24» أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدةً من خلال لجنة رفيعة المستوي لوضع إطار دستوري للانتخابات قبل نهاية العام؛ تاركة تحديد موعد اجراء الانتخابات الي القادة الليبيين.

وأشارت بالعون إلى أن محاولة باثيلي الأخيرة لكسر الجمود السياسي في ليبيا ستواجه العديد من العقبات، بما في ذلك رفض حكومة الدبيبة والمؤسسات السياسية الأخرى التعاون مع مبادراته الأخيرة، مما يعني من المستحيل تنظيم الانتخابات هذا العام، وفق قولها.

وتوقعت اسمهان في تصريحاتها أن يعلن باتيلي من حيث المبدأ تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل قبل نقلها نهائيًا إلى عام 2025 بسبب الظروف الأمنية واللوجستية في البلاد، ولعل أبرزها انتظار تولي الحكومة الجديدة مهامها استعدادًا للأشراف على الانتخابات على حد قولها.