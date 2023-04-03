اللواء 444 متهم بقتل أحد شباب مدينة بني وليد

تشهد مدينة بني وليد هذه الأيام حالة من الاحتقان على خلفية مقتل الشاب عبدالنبي البكوش على يد اللواء 444 قتال أثناء عملية مداهمة وصفت بالغير قانونية. .

وأفادت مصادرنا أن عملية المداهمة نفذت بدون أذن من النيابة العامة الأمر الذي يعد مخالفا للوائح والإجراءات القانونية المعمول بها عند القبض على المطلوبين قضائيا.

و أضافت المصادر ذاتها أن ملاحقة المجرمين والمتهمين في كافة القضايا الجنائية تعتبر مهمة أصيلة من مهام مديرية الأمن وعدد من الأجهزة الأمنية في المدينة.

مشيرة إلى أن اللواء 444 قتال تجاوز المهام المكلفة بها في العديد من عمليات المداهمة التي نفذها وكانت بمثابة اعتداء على حرمة الكثير من المنازل في بني وليد و المناطق المجاورة لها مما سبب في موجة من الغضب و الاحتقان بين أهالي المدينة.