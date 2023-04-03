مواطن لوكالتنا: وسط تكبيراته التكفيرية.. داعش استباح الدماء والأعراض والممتلكات وحولها إلى غنيمة – 2

أخبار ليبيا 24 – خـاص

تحدثنا في الجزء الأول من قصة المواطن أشرف الشهيني، أخ الشهيد صالح الشهيني، عن مظاهر الإرهاب في ليبيا، وفي مدينة درنة التي كانت قبل تحرير الجيش الوطني لها -إمارةً لداعش- وكيف مارس فيها التنظيم المتطرف، أفعاله الشنيعة المتنصلة من الأخلاق والقيم والإنسانية، وكيف استباح الدماء والاعراض والممتلكات، وحولها إلى غنيمة.

حيثُ قص علينا المواطن أشرف، عن بدايات ظهور داعش في مدينة درنة وكيف حوّلتها عناصر داعش إلى بؤرة للإرهاب، ومارس فيها الترهيب النفسي والقتل والذبح واغتيال الشخصيات الأمنية البارزة في المدينة، حيثُ عمّت مظاهر الترهيب أرجاء المدينة، وكثرت السيارات المعتمة وزراعة المتفجرات والألغام، وأردف.. في تلك الاثناء نحن لم نكن درك أن خطر داعش بات قريبًا ويحدق بنا ويريد أن ينقض علينا في أي لحظة، وفق قوله.

كما أكد لنا أشرف في الجزي الأول من القصة، أن العناصر الإرهابية حملت جنسيات أخرى مثل المصريين التونسيين والمغربيين وحتى اليمنيين.

وشدّد أشرف خلال حديثه لوكالة اخبار ليبيا 24، على أن مدينة درنة ليست موالية للإرهاب ولم ولن تقبل هذه الوصمة، بل إن مدينة درنة حاربت الإرهابيين بكاف أطيافهم ومسمياتهم، وصمدت في وجه براثن الإرهاب وعملياته الشاذة المتطرفة، ولم تيأس!

وفي الجزء الثاني من الحكاية، يقصُ علينا المواطن أشرف، كيف استشهد أخيه متأثرًا بإصابته في إحدى المعارك بالقول.. استشهد أخي صالح جمعة الشيهني في جمعة الكرامة عام 2014، وهو أعزب مواليد 1988.

وبالحديث عن تفاصيل استشهاد أخيه، قال.. كنت اشاهد التلفاز، وأتابع الأخبار العاجلة، ومن ضمن الأخبار كان هنالك خبرٌ مفاده سقوط قتلى وجرحى من الصاعقة في حربهم ضد الإرهاب، وهذا الخبر اربكني وجعلني قلق.. لذا بدأت أحالو البحث والتأكد هل كان أخي من ضمن هذه المجموعة التي استهدت أم لا.. أجريت عديد الاتصالات بالخصوص، لكن بسبب ضعف الاتصالات ورداءتها آنذاك لم أتمكن من الاتصال بأي أحد.. الأمر الذي زاد من قلقي وخوفي على أخي.

وأردف بالقول.. لقد كانت اشتباكات عنيفة في منطقة بوهديمة بمدينة بنغازي، وأصيب اثناء قتاله التنظيمات الإرهابية، لكننا لم نتمكن من التأكد وقتها.. وبعد مرور وقت وصفه بالعصيب، وصل نبأٌ من أحد رفاق أخيه صالح، وأكد لهم أنه أصيب، ونقل على إثر اصابته إلى مستشفى الأبيار لإسعافه.

ويقص إحدى الروايات التي قال إنه غير متأكد.. أن هنالك شخصٌ يدعى فرج، حاول اسعاف أخي لحظة سقوطه، وحيثُ قام بحمايته، والتطمن عليه إلى أن تم اسعافه، قبل أن يغمي عليه ويتوفاه الله وهو في الطريق إلى المستشفى بسبب نزيف داخلي.

وقال لوكالتنا.. استشهد أخي إثر إصابته بشظايا، وفارق الحياة بعد أن نزفت دماؤه.

يضيف المواطن أشرف الشهيني، أن المحاربين في صفوف عملية الكرامة، حاربوا على عقيدة ومبدأ واضح.. ألا وهو تطهير كل شبر من بلادهم من قبضة الإرهاب الذي عاث فيها فسادًا، ولم يتوانوا أو يتقاعسوا عن أداء واجباتهم الوطنية المناطة بهم والقاضية بتحرير وتطهير ارضهم من الإرهابيين والمتطرفين، وفي ظل من تجرد من مسؤولياته وواجباه وحتى مبادئه.. كانوا هم ثابتين مرابطين صامدين في المحاور القتالين، يحاربون بكل شجاعة وباسلة، وأردف.. هم لم يقاتلوا مواطنين عاديين، بل حاربوا عناصر إرهابية شاذة ومتطرفة، وفي الختام.. أدعو الله أن يتقبلهم برحمته، ويجعل مثواه الجنّة، وأتمنى من الجهات المختصة النظر في ملف الجرحى، وأسر الشهداء والالتفات لهم والوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.