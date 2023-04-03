شمام يصف الحرب على الإرهاب في بنغازي بالأهلية بين القوى السياسية

وصف “محمود شمام” مدير قناة الوسط الممولة من المخابرات القطرية ، الحرب على الارهاب في بنغازي بالأهلية بين القوى السياسية. كما وصف حرب الكرامة ضد التنظيمات في بنغازي بالحرب الأهلية.

وكتب “شمام” عبر صفحته على فيسبوك” : عندما بدأ إعمار ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية انطلق مشروع ” مارشال” الذي أعاد بناء وترميم ألمانيا حجرا حجرا. كان المشروع علنيا وشفافا وخاضع للرقابة.

وأضاف قائلا: أي مشروع لاعادة بناء ما هدمته الحروب الاهلية يجب ان يتم بشفافية وعلنية وتحت رقابة صارمة من مختلف الجهات.

وتابع: لقد اصدر مجلس النواب قرارا بتشكيل لجنة اعمار واستقرار دون ان يوضح لنا اهلية اعضاء اللجنة وميزانيتها وحدود اختصاصها والجهات الرقابية عليها والجدول الزمني لعملها ونوع الشراكات الاقليمية والدولية التي ستدخل فيها.

واستكمل: لم نرى نقاشا او حوارا او مكاشفة عن الاثمان الثقافية والحضارية والحقوقية لهذا العمل الجبار.

وزعم شمام أن، مجلس النواب الذي اصدر القرار، والقيادة العامة المسيطرة على الارض على كل القرارت السيادية، وبلدية بنغازي التي يقع المشروع في نطاق اختصاصها ملتزمة الصمت فيما اصوات الكواشيك تسوى بالارض مساحة نعرف انها كبيرة ولكن لا نعرفها على وجه كتالدقة. اننا نعرف ان الهكتار يساوي 10 الاف متر مربع. اذن نحن نتحدث عن مساحة كبيرة وبواجهة بحرية واسعة.

معتبرا، أن الرأسمال الليبي الداخلي وخاصة في برقة ضعيف ولا يستطيع ان يدخل في تمويل كبير ، كما أن جزء من هذا الراسمال غير شرعي . حكومة باشاغا موجودة على الورق، وحكومة ادبيبة الن تصرف قرشا واحدا على مشروع حيوي واحد ، فمن اين سيمول هذا المشروع . هل هناك شريكا خارجيا يطل برأسه من بعيد. اذا كان الامر كذلك فلماذا تتم الشراكات في سرية . لماذا لا تعلن الجهات الممولة والاستشارية والمنفذة.

وأضاف شمام، هذا سبب قلقنا الحقيقي وهو البدء في مشروع ” هدم واعمار” دون ان يظهر مسؤولًا واحد بخلفية هندسية، او تجارية او قانونية ليحدثنا عن اكبر مشروع تشهده بنغازي في تأريخها إن حصل...