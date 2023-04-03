حملة على الأنشطة التجارية في بنغازي تسفر عن ضبط عمالة بدون إجراءات

العنوان – بنغازي

قامت دوريات الحرس البلدي و جهاز الظواهر السلبية والدعم المركزي بإزالة جميع العروضات و العشوائيات و الباعة المتجولين من الطرق و الميادين العامة.

وأكد المركز الإعلامي بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي انه تم خلال الجولة التفتيش على عدة أنشطه تجارية تم من خلالها ضبط عمالة وافدة بدون إجراءات قانونية وصحية.

وحذر رئيس اللجنة المشتركة العميد فرج العقوري أنه سيتم مصادرة أي سلعة تعرض في الفضاء العام.

وأكد العقوري أنه ستتم إزالة أي مبنى أو عوائق في الميادين و الحدائق و الأرصفة و سيتم القبض على كل من يستغل الفضاء العام.