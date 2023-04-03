كمين يطيح بشخص مطلوب بواقعة قتــل عام 2014 في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن ضبط شخص مطلوب على ذمة قضية قتـــ.ــل مُنذ العام 2014 وصادر بحقه حكم آخر غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات على ذمة قضايا الإيذاء .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والقاضية بضبط المطلوبين لدي القضاء ولدى مراكز الشرطة على ذمة قضايا .

وفي إطار الخطة الموضوعة من قبل رئيس مركز شرطة بوعطني عميد خالد الترهوني لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بالمركز عن شخص من ذوي السوابق بمنطقة المساكن مطلوب لدى النيابة العامة على ذمة واقعة قتل عام 2014 وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات على ذمة قضايا الإيذاء الجسيم وإساءة معاملة الأسرة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وإنطلقت قوة من أعضاء التحريات إلى منطقة المساكن وتم إعداد كمين له وضبطه وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ه.س.ص من مواليد 1983 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة..