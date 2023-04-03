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خلال لقائه باتيلي.. بازوم يعرب عن دعمه جهود ترسيخ السلام والاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أثنى رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، اليوم الإثنين، على جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا في هذه الفترة الحرجة.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، حيث أعرب، بازوم، عن دعمه للشعب الليبي في سعيه نحو ترسيخ السلام والاستقرار.

وأطلع باتيلي رئيس النيجر على التقدم المحرز في المسار الأمني، وبخاصة جهود تسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

كما أطلع باتيلي رئيس النيجر على آخر التطورات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات هذا العام.

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اخبار ليبيا 24

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