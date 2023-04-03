العرفي: القضاء في ليبيا مستقل وبعيد عن كل التجاذبات وقادر على الاقتصاص من المجرمين

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب أصدرت بيانًا نددت من خلاله بالخطف والإخفاء القسري وعمليات القتل خارج إطار القانون.

العرفي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن التقرير أثبت أن ليبيا لا يوجد بها قانون رادع، إنما انتهاكات لا تعد ولا تحصى.

وتابع: “نتابع بكل أسى المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها في ترهونة”.

ولفت إلى أنه من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسة خلال الأيام القادمة وسيكون ملف انتهاكات حقوق الإنسان من الأولويات.

وأكد أن القضاء في ليبيا مستقل وبعيد عن كل التجاذبات وقادر على الاقتصاص من المجرمين.

ونوّه إلى متابعتهم حراك شباب مدينة الزاوية الذي يطالب بخروج الميليشيات ووقف عمليات تهريب الوقود والهجرة غير القانونية وتجارة المخدرات.

وأعرب عن تأييده مطالبهم بالقضاء على أباطرة التهريب والمسلحين خارج إطار الدولة.