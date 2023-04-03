تقلبات جديدة الأربعاء.. الارصاد تحذر من طقس متقلب ورياح قوية.. وأمطار متفرقة بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 03/ 04 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس متقلب على مناطق شمال ليبيا مصحوب برياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى ( 60 ) كيلو متر / الساعة ، مما تسبب فى اثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية على بعض الاماكن.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لاخر يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة و متفرقة على بعض المناطق الساحلية، و درجات الحرارة منخفضة وتحت معدلاتها لهذا الشهر ( أبريل ) و تقل سرعة الرياح تدريجيا يوم الغد مع تحسن فى حالة الطقس .

واشار التقرير إلى أن البحر يكون مضطرب على معظم الساحل خاصة الساحل الغربى مع ارتفاع للموج يصل الى (04) امتار.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق الشمال بتقلبات سريعة يوم الاربعاء.

والله اعلـــــــم.