الخميس المقبل.. أوغلو ولافروف يبحثان ملف الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، عن زيارة نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إلى أنقرة يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث سيكون الملف الليبي ضمن جدول المشاورات.

وقال مولود تشاوش أوغلو للصحفيين خلال جلسة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لمشروع “صفر نفايات” بالبيت التركي بنيويورك أن نظيره الروسي سيرغي لافروف سيزور تركيا في 6 و7 أبريل الجاري. وأوضح أنهما سيبحثان خلال زيارة لافروف العلاقات الثنائية واتفاقية الحبوب وسبل تمديدها إلى 120 يوماً بعد موافقة روسيا على 60 يوما فقط وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يبحث الوزيرين التركي والروسي التطورات في ليبيا وغيرها من القضايا الإقليمية، وفق تشاووش أوغلو.