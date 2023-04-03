ضبط تشادي قام بسرقة عدد من الاغنام في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، عن تمكن مركز شرطة الفعاكات من ضبط تشادي الجنسية قام بسرقة عدد من الاغنام من سوق المواشي بمنطقة الهواري.

وإستجابة لشكوى أحد تجار المواشي تقدم بشكواه إلى مركز شرطة الفعاكات ضد مجهول قام بسرقة عدد من الأغنام من داخل المكان المخصص له بسوق المواشي بمنطقة القوارشة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد محمد بورويص تعليماته بالبحث والتحري عن المطلوبين وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات نقيب محمد حيمة تم خروج أعضاء التحريات إلى سوق المواشي بمنطقة القوارشة.

وتم التحري وجمع المعلومات وأسفرت جهود التحريات عن التوصل إلى تحديد هوية الفاعل وهو تشادي الجنسية يُقيم بمنطقة الفعاكات .

وعلى الفور تم الإنتقال وضبط الشخص المطلوب والإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ج.ن.م من مواليد 1993 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة .