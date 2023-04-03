الساعدي: بعد 4 أيام من المحاولات وعمليات الصيانة تمت السيطرة على تسريب محطة الخمس

أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي على أنه تمت السيطرة على التسريب الذي حصل في محطة الخمس بعد 4 أيام من المحاولات وعمليات الصيانة، وقد تم البدء بأعمال الضخ الذي يحتاج لضخ تدريجي ولتعبئة خط الأنابيب بقطر 4 أمتار.

الساعدي قال في تصريحات صحفية: إن الأمور تحت السيطرة وأعمال الإصلاح تمت بنجاح. متوقعًا وصول المياه لمصراتة وزليتن والخمس خلال اليومين القادمين.

وأعرب عن تمنياته بألا يتكرر هذا الإشكال في أماكن أخرى لا يمكن السيطرة عليها، ما سيؤثر على امداد المياه بهذه المناطق.

وأضاف في الختام: “العطل الذي حدث كان في صمام، لكن استطعنا أن نسيطر على التسريب بالرغم من فشلنا من البداية؛ لأننا كنا نحاول منع وتفادي أعمال الضغط، لكن الضغط كان عاليًا وفشلت المحاولات، ولذلك اضطررنا إلى أن نوقف الضغط قليلًا حتى تستطيع فرق الإنقاذ التدخل وإجراء الإصلاحات”.