زينينغا لـ”بوشاح”: نُرحب بإنجاز “مجلس الدولة” لتعديل الإعلان الدستوري الـ13

استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، “عمر بوشاح” في مكتبه بالعاصمة طرابلس ، الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “رايزدون زينينغا” ورئيس القسم السياسي بالبعثة “محمد التل”، وقد جرى خلال اللقاء الحديث حول آخر التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» أن “زينينغا” أكد على ترحيب البعثة بإنجاز المجلس الأعلى للدولة لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر وتشكيل لجنة ال”6″ التي ستشارك لجنة ال”6″ المشكلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات، مبديا استعدادهم لتقديم الدعم الكامل للجنة..

ومن جهته رحب “بوشاح” بدور بعثة الأمم المتحدة الداعم للعملية السياسية ، كما أطلعهم على الدعوة الموجهة من لجنة المجلس الأعلى للدولة إلى لجنة مجلس النواب لعقد أول اللقاءات في العاصمة طرابلس ومن ثم تحديد آلية عمل اللجنة وأماكن انعقادها.

كما أكد النائب الثاني على ضرورة تركيز كل الجهود في هذا التوقيت على العملية الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لها..