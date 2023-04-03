وزير العمل بالحكومة الليبية يؤكد عزم الوزارة القضاء على البطالة خلال السنوات المقبلة

بحث وزير العمل والتأهيل، بالحكومة الليبية، عبدالله الشارف أرحومه، البدء بتطبيق الخطة التدريبية لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، مؤكداً عزم الوزارة تطبيقها على مدى السنوات المقبلة، حتى انتهاء البطالة، ودعم المشروعات المتوسطة والصغرى.

وأكد أرحومه، أن التأهيل والتدريب للباحثين عن العمل سيكون وفق سوق العمل واحتياجات المناطق من خلال (144) برنامج تدريبي ليشمل شريحة واسعة من الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة للعمل على تمكينهم من فرص العمل بالقطاعين العام او الخاص.