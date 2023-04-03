ضبط ثلاث سيارات مسروقة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن دوريات التحري بمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط ثلاث مركبات آلية مسروقة..

▪المركبة الأولى نوع كيا فورتي اللون رصاصي ، مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة الحي الصناعي بتاريخ 25-8-2020 ومعمم عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية بموجب البرقية رقم 2893.

▪المركبة الثانية نوع هونداي سوناتا اللون رصاصي مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة غوط الشعال بتاريخ 24-2-2019 ومعمم عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية بموجب البرقية رقم 615.

▪المركبة الثالثة نوع تويوتا كرولا اللون أبيض تعود ملكيتها لمصرف الواحة ، ومبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة الحي الصناعي ، ومعمم عنها مسروقة من قبل غرفة العمليات الرئيسية بموجب البرقية رقم 992 بتاريخ 23-2-2017 .

واتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور وتم تسليم المركبات إلى مراكز الشرطة المختصة.