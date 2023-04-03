زينينغا يبحث آخر تطورات المسار الدستوري مع مجلس الدولة

استقبل النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، بالعاصمة طرابلس اليوم الأثنين، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا، ورئيس القسم السياسي بالبعثة محمد التل، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي في ليبيا.

ورحب زينينغا، بالتصديق على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة ال”6″ التي ستشارك لجنة ال”6″ المشكلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات، مبديا استعداد البعثة لتقديم الدعم الكامل للجنة.

وأطلع بوشاح، المسؤولين الأممين، على الدعوة الموجهة من لجنة المجلس الأعلى للدولة إلى لجنة مجلس النواب لعقد أول اللقاءات في العاصمة طرابلس ومن ثم تحديد آلية عمل اللجنة وأماكن انعقادها.