البحث الجنائي يضبط شخصين من مروجي المخدرات في بنغازي

العنوان – بنغازي

أكدت الادارة العامة للبحث الجنائي، أن جهاز البحث الجنائي ألقى القبض على شخصين من مروجي المخدرات في مدينة بنغازي.

وأوضحت الإدارة أن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات من مصادر لإدارة التحريات بجهاز البحث الجنائي تفيد بوجود أشخاص يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة داخل منطقة السلماني في مدينة بنغازي.

وأضافت أنه على الفور تم تشكيل مجموعة من أعضاء التحريات للتأكد من صحة المعلومات وهي المجموعة التي تأكدت من ذلك عبر مشاهدة المتهمين وهم يروجون تلك السموم.

وأفادت أنه تم إعداد كمين محكم وضبطهم متلبسين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة نوع “حشيش ” كما تم الانتقال بهم إلى مقر جهاز البحث الجنائي لإتمام باقي الإجراءات القانونية حيالهم قبل إحالتهم إلي النيابة العامة المختصة.