صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأنه يجب تقديم الساسة الأوروبيين والأمريكيين المسؤولين عن سفك الدماء والدمار في الدول الأخرى أمام محكمة دولية ومعاقبتهم.

وكتب فولودين في صفحته على “تلغرام”، إن النظام السياسي الغربي تدهور بشكل كبير، وفقد قادته ليس سلطتهم فحسب بل وأصبحوا أيضا متهمين في فضائح وقضايا جنائية. وشدد على أنهم يحاكمون على جرائم أقل خطورة من تلك التي ارتكبوها بالفعل.

وذكر أن قراراتهم أدت إلى الدمار وسفك الدماء وملايين الضحايا في العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا ويوغوسلافيا وأوكرانيا. وقال: “السياسيون الأوروبيون والأمريكيون المسؤولون عن ذلك يجب أن يمثلوا أمام محكمة دولية وأن يعاقبوا”.