عقيلة صالح يطالب بتسريع إنجاز قوانين الانتخابات في ليبيا

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بسرعة إنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة لحل أزمة البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عقده صالح، مع الأعضاء الستة المنتخبين من مجلس النواب في اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة “6+6” المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية.​​​​​​​

وعقب تكليفهم، دعا ممثلو المجلس الأعلى للدولة خلال أول اجتماع لهم مع رئيس المجلس خالد المشري نظرائهم من ممثلي مجلس النواب للاجتماع في طرابلس الأسبوع الحالي إلا أن النواب لم يرد بعد.

وذكر بيان لمجلس النواب، أن صالح “طالب خلال اللقاء الذي حضره نائبه الثاني عبد الهادي الصغير أعضاء اللجنة بضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المشكّلة من مجلس الدولة”.

كما أكد لهم على ضرورة “سرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيمانا بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية” وفق البيان.