شاهد بالفيديو .. مواطن يوثق لحظة حدوث الهزة الارضية في مدينة غريان

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن وثق فيه لحظة حدوث الهزة الارضية في مدينة غريان فجر يوم الاثنين.

وعرض الفيديو الذي سجله مواطن في مدينة غريان لحظة حدوث الهزة الارضية وعرض فيه سيارة تهتز لحظة وقوع الهزة الارضية.

وأفاد شهود عيان ووسائل اعلام بحدوث هزة ارضية خفيفة شعر بها السكان في العاصمة طرابلس ومدن الجبل الغربي.

بدوره، قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد في بيان رسمي صادر عنه، الاثنين، انه لم يتم رصد أي هزّة أرضية في المراصد العالمية المعتمدة التي يتابع المركز النشاط الزلزالي من خلالها (وذلك نظرا لتوقف الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي عن العمل منذ سنوات والتي يحاول المركز جاهداً إعادتها للعمل من خلال مساعي ادارة المركز ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي وتواصلهم مع حكومة الوحدة الوطنية).

وأكد البيان “إن المركز لا يستطيع نفي أو تأكيد حدوث هذه الهزة لأن كثير من المواطنين تواصلو مع المركز وأكدوا إحساسهم بها”. موضحاً “أنه من المتوقع أنها كانت نتيجة حركة فالق العزيزية الممتد تحت سلسلة جبال نفوسة من الخمس الي وازن، مشيرًا إلى أن الهزات الخفيفة تحدث باستمرار في ليبيا وليس بالضرورة أن تتحول الى زلازل مدمرة وهذا الشيء طبيعي نتيجة للحركات التكتونية وحركات التركيبات الجيولوجية مثل الصدوع والفوالق المنتشرة في المناطق الليبية.