مندوبة قطر بالأمم المتحدة: بلادنا حريصة على تحقيق تطلعات الشعب الليبي

قالت الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة أمام البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إنه بلادها حريصة على المساهمة بكل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب الليبي ودعم العملية السياسية.

وأدانت مندوبة قطر، جميع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت بحق أبناء الشعب الليبي في تقرير البعثة.

ودعت مندوبة قطر، جميع الأطراف الليبية لضمان حماية المدنيين وتجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة.

وشددت على ضرورة تهيئة الظروف والمستلزمات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها.

وأوضحت مندوبة قطر:” يجب تقديم الدعم الكامل لجهود باتيلي والبعثة الأممية في ليبيا لتنفيذ ولايتهما”.