تصريحات جديدة من السفارة الأمريكية بشأن مخاوف عميقة في ليبيا

دعت السفارة الأميركية في ليبيا -الاثنين- لطرد جميع القوات الأجنبية، ومن بينها مجموعة فاغنر الروسية المسلحة.

ووصفت سفارة أميركا مجموعة فاغنر بأنها “منظمة إجرامية” عابرة للحدود، وطالبت بخروجها بشكل عاجل مع جميع القوات الأجنبية من البلاد.

وقالت السفارة الأميركية إنها تتشارك ما وصفتها بالمخاوف العميقة التي أعربت عنها بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن تراجع حقوق الإنسان في ليبيا.

كما أكدت أنها تقف إلى جانب الشعب الليبي، متعهدة بمواصلة استخدام الأدوات والسلطات المتاحة سعيا إلى “مساءلة جميع منتهكي حقوقي الإنسان”.