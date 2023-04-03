محمود شمام: من يمول مشروع هدم وإعمار بنغازي؟!

تساءل الاعلامي محمود شمام، رئيس مؤسسة الوسط للإعلام، عن التمويل الذي يتلقاه مشروع هدم وإعادة إعمار بنغازي، قائلاً: هل هناك شريكًا خارجيًا يُطل برأسه من بعيد؟، ولماذا لم يظهر مسؤول واحد يُحدثنا عن أكبر مشروع تشهده بنغازي في تاريخها “إن حصل”.

وقال محمود شمام في منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، “عندما بدأ اعمار المانيا بعد الحرب العالمية الثانية انطلق مشروع ” مارشال” الذي اعاد بناء وترميم المانيا حجرا حجرا. كان المشروع علنيا وشفافا وخاضع للرقابة”.

واضاف “اي مشروع لاعادة بناء ما هدمته الحروب الاهلية يجب ان يتم بشفافية وعلنية وتحت رقابة صارمة من مختلف الجهات”.

ونوه شمام إلى “مجلس النواب اصدر قرارا بتشكيل لجنة اعمار واستقرار دون ان يوضح لنا اهلية اعضاء اللجنة وميزانيتها وحدود اختصاصها والجهات الرقابية عليها والجدول الزمني لعملها ونوع الشراكات الاقليمية والدولية التي ستدخل فيها”.

وقال شمام “لم نرى نقاشا او حوارا او مكاشفة عن الاثمان الثقافية والحضارية والحقوقية لهذا العمل الجبار”، مضيفاً “مجلس النواب الذي اصدر القرار ، والقيادة العامة المسيطرة على الارض على كل القرارت السيادية، وبلدية بنغازي التي يقع المشروع في نطاق اختصاصها ملتزمة الصمت فيما اصوات الكواشيك تسوى بالارض مساحة نعرف انها كبيرة ولكن لا نعرفها على وجه كتالدقة. اننا نعرف ان الهكتار يساوي 10 الاف متر مربع. اذن نحن نتحدث عن مساحة كبيرة وبواجهة بحرية واسعة.

ونوه شمام إلى إن “الراسمال الليبي الداخلي وخاصة في برقة ضعيف ولا يستطيع ان يدخل في تمويل كبير ، كما ان جزء من هذا الراسمال غير شرعي . حكومة باشاغا موجودة على الورق، وحكومة ادبيبة الن تصرف قرشا واحدا على مشروع حيوي واحد ، فمن اين سيمول هذا المشروع . هل هناك شريكا خارجيا يطل برأسه من بعيد. اذا كان الامر كذلك فلماذا تتم الشراكات في سرية . لماذا لا تعلن الجهات الممولة والاستشارية والمنفذة”.

وشدد شمام إن “هذا سبب قلقنا الحقيقي وهو البدء في مشروع ” هدم واعمار” دون ان يظهر مسؤولًا واحد بخلفية هندسية، او تجارية او قانونية ليحدثنا عن اكبر مشروع تشهده بنغازي في تأريخها ان حصل”.