القبض على شخصين من مروجي المـخـدرات في بنغازي

ألقي جهاز البحث الجنائي القبض على شخصين من مروجي المخدرات في مدينة بنغازي.

جاء ذلك بعد ورود معلومات من مصادر لإدارة التحريات بجهاز البحث الجنائي تفيد بوجود أشخاص يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة داخل منطقة السلماني في مدينة بنغازي.

وعلى الفور تم تشكيل مجموعة من أعضاء التحريات للتأكد من صحة المعلومات وهي المجموعة التي تأكدت من ذلك عبر مشاهدة المتهمين وهم يروجون تلك السموم.

وعليه تم إعداد كمين محكم وضبطهم متلبسين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة نوع “حشيش ” كما تم الانتقال بهم إلى مقر جهاز البحث الجنائي لإتمام باقي الإجراءات القانونية حيالهم قبل إحالتهم إلي النيابة العامة المختصة.