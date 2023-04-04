شاهد.. جهة رسمية تونسية ترصد الهزة الارضية التي شعر بها سكان غرب ليبيا

أوضح المعهد الوطني للرصد الجوي في دولة تونس، بشأن تفاصيل رصد هزة ارضية حدثت في الساعات الاولى ليوم الاثنين 3 ابريل والتي شعر بها مواطني المنطقة الغربية في ليبيا.

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي في بيان صادر عنه، إنه تم تسجيل هزّة أرضية يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 على الساعة 00:40 بتوقيت تونس (01:40 بتوقيت ليبيا)، بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر في شرق مدينة البئر الأحمر بولاية تطاوين، والقريبة من الحدود الليبية.

وبحسب مؤسسة رؤية لعلوم الفلك فإن هذّه الهزّة الارضية هي التي شعر بها سكان مناطق الغرّب الليبي.

وأفاد شهود عيان ووسائل اعلام محلية بحدوث هزة ارضية خفيفة شعر بها السكان في العاصمة طرابلس ومدن الجبل الغربي.

وكانت جهات الرصد الرسمية في ليبيا أكدت أنه لم يتم رصد أي هزّة أرضية في المراصد العالمية المعتمدة، وفقاً للمركز الليبي للاستشعار عن بعد، والذي جدد التأكيد على ان الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي توقفت عن العمل منذ سنوات ما ادى إلى عدم المقدرة على رصد الهزات الارضية والزلازل.