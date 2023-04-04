بازوم يُثني على جهود باثيلي لتحقيق الاستقرار في ليبيا

العنوان-النيجر

أثنى رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، اليوم الإثنين، على جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا في هذه الفترة الحرجة.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، حيث أعرب، بازوم، عن دعمه للشعب الليبي في سعيه نحو ترسيخ السلام والاستقرار.

وأطلع باتيلي رئيس النيجر على التقدم المحرز في المسار الأمني، وبخاصة جهود تسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وأيضا أطلع باتيلي رئيس النيجر على آخر التطورات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات هذا العام.