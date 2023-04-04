“الخليج العربي” تناقش إنشاء رصيف خدمات للقطع البحرية بميناء الحريقة النفطي

الوطن|رصد

استقبل رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط المكلف بمقر الشركة عوض كويدير صباح الإثنين، مسؤولين من مصلحة الموانئ والنقلالبحري وهم رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر عبدالله الجروشي محمد السيوي بحضور عادل الكوني مدير إدارة العمليات بالشركة.

وتركز اللقاء على مناقشة مشروع إنشاء رصيف خدمات للقطع البحرية إلى جانب الرصيف النفطي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات لتنفيذمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وتوفير الخدمات اللوجيستية لإدارة ميناء الحريقة النفطي وفق ماتم الإتفاق عليه معالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتم خلال لاجتماع بحث السبل الكفيلة بتعزيز وتقوية التعاون المشترك بين شركة الخليج العربي للنفط ومصلحة الموانئ وتذليل العراقيلوالصعوبات التي قد تواجههما والاستفادة من خدمات مصلحة الموانئ لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين القطاعين وتعزيز ودعم رؤيةوخطط قطاع النفط والغاز التي تهدف إلى إعادة الاعمار ورفع الصادرات المختلفة.

وعبّر مسؤولو مصلحة الموانئ والنقل البحري في هذا الاجتماع عن دعمهم لقطاع النفط والغاز باعتباره الركيزة الرئيسية وحجر الزاويةللاقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء التقابلي، قدم وفد المصلحة درعًا لشركة الخليج العربي للنفط إدارة وموظفين تعبيرًا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتقوية ودعم دور ليبيا من بين الدول المنتجة للنفط.