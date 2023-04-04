تصريحات للنائب العام بشأن ملابسات واسباب حبس اللواء رشيد الرجباني

صرح النائب العام المستشار الصديق الصور بشأن ملابسات واسباب حبس اللواء رشيد الرجباني، مؤكداً أن اللواء الرجباني رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق موقوف لدى النيابة العامة بتهمة فساد والإضرار الجسيم بالمال العام.

وقال الصديق الصور في بيان رسمي صادر عن النيابة العامة، إن “الرجباني أبرم عقود توريد معدات وصرف ثمنها مع علمه بأنها أعلى ثمنًا من المصدر و بعضها مخالفة لمواصفات العقد”.

وأوضح الصور إن “الرجباني سلم أموال للجهة المتعاقد معها دون تسلم المعدات وبذلك حقق منفعة للغير و أضر بالمال العام”.

وفي وقت سابق، أستنكر أهالي وأعيان بلدية الرجبان، واقعة اختطاف رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق، رشيد الرجباني، من أمام منزله بحي الأندلس يوم الأربعاء الماضي، وأوضحوا في بيان لهم ان “رشيد الرجباني” تعرض للاختطاف وهو في طريقه للمسجد من قبل سيارة مجهولة الهوية، وأجُبر على الذهاب معهم إلى جهة مجهولة”.

وأضاف البيان “على حكومة الوحدة الوطنية تحمل مسؤولياتها وتأمين حياته وعودته سالمًا إلى أهله، ونطالبها أيضًا بالقيام بدورها في تأمين حياة المواطنين”.