الزرقاء: قرار حكومة الدبيبة بإعادة تفعيل السجل العقاري خطير

أكد عضو مجلس النواب ” حسن الزرقاء “، أن قرار حكومة الدبيبة بإعادة تفعيل السجل العقاري خطير، وقد يترتب عليه كثير من التداعيات السلبية..

وأضاف الزرقاء في تصريحات صحفية قائلا: تقدمت ومجموعة من النواب بطلب لرئاسة البرلمان لتخصيص جلسة لمناقشة القرار.

وأشار إلى أن، هناك من قام في وقت سابق بتزوير عقود نقل ملكية لحسابه وآخرين، واستطاع في غياب الملاك الأصليين بفعل الهجرة والوفاة، إقامة الدعاوى القضائية، والحصول على أحكام نهائية تختص بتلك العقود.

وتابع قائلا: مع سماح قرار حكومة الدبيبة بتسجيل الأحكام القضائية النهائية بمصلحة التسجيل العقاري سنكون أمام عملية شرعنة دائمة لا يجوز الطعن بها لعقود مزورة بالأساس، وبالطبع إضاعة حقوق الملاك الأصليين..

كما لفت إلى أن، هذا القرار لا يراعي بأي حال واقع المجتمع الليبي بالسنوات العشر الأخيرة، وهناك حالات كثيرة لم يكن بمقدور أصحاب الأملاك متابعة أوضاعها والتصدي لمحاولة الاستيلاء عليها بعقود تزوير أو وضع اليد بقوة السلاح، الذي يعرف الجميع مدى انتشاره وقوة سطوته بالبلاد.

واعتبر أن، هناك من أنصار النظام السابق الذين هاجروا وماتوا بالمنفى، وهاجر أغلب ورثتهم، وهناك من اضطرته الصراعات للنزوح من مدينة لأخرى، ولم يستطع ليومنا هذا العودة لمسقط رأسه.

وأكد، أن التخوف الرئيسي ينصب على محاولات البعض الاستيلاء على أملاك الدولة، وللأسف قد يسهل هذا القرار لبعض صغار النفوس من المسؤولين بالأجهزة والوزارات المعنية بالأراضي والعقارات الاستيلاء على مساحات واسعة مملوكة للدولة خصوصاً أراضي الأوقاف، وتحديداً بالعاصمة طرابلس التي ترتفع الأسعار بها بشكل خيالي.