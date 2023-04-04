النيابة العامة: حبس الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي احتياطيًا، لإخلاله بقواعد حماية المال العام.

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن سلطة التحقيق، أجرت بتاريخ 30/ 3 / 2023 بحثاً؛ غايته استظهار الظروف الملابسة لواقع انحراف المسؤول عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه؛ بتخلِّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام”.

وأضاف البيان:” أن المحقق استدلَّ على اتجاه إرادة مسؤول الجهاز إلى إبرام عقود توريد معدات؛ وصرف أثمانها مع علمه أنه أعلى من ثمن بيعها لدى الـمُصَنِّع المتعاقد معه؛ فضلاً عن تسلُّمه معدات لا تتوافق مواصفاتها واستعمالاتها مع البيانات المتفق عليها في العقود؛ وتعمُّده تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهة المتعاقد معها دون أن يقابلها تنفيذ التزام البائع بتسليمها إلى جهة الإدارة”.

وأوضح البيان:” أسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام”.

وتابع البيان:” بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق”.