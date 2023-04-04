مصادر محلية تروي تفاصيل الاشتباكات المسلحة خلال موعد الافطار في الزاوية

اندلعت اشتباكات مسلحة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة مساء يوم الاثنين قبل موعد الافطار بدقائق وسط مدينة الزاوية بالغرب الليبي.

وبحسب مصادر محلية فأن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة حدثت قبل الافطار ب10 دقائق وحدثت بين شارع الحاجة وشارع المنقع بين عدة عائلات في مدينة الزاوية.

وقالت المصادر ان رئيس لجنة حصين لمكافحة التطرف والظواهر الهدامة بمدينة الزاوية المركز تدخل لفض الاشتباكات المسلحة بين العائلات.

ووفقا للمصادر فقد جرى عقد اجتماع صلح بين مسلحي الطرفين بهدف عودة العلاقات بينهم، كما ستقام مائدة افطار اليوم الثلاثاء من أجل تقوية العلاقات بينهم.