ضبط مواطن يصنع ويروج الخمور بمنزله في جنزور

العنوان-جنزور

أعلنت وزارة الداخلية، بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، ضبط مواطن يستخدم منزله في تصنيع وترويج الخمور في جنزور.

وأوضحت الوزارة أنه بعد ورود معلومات إلى مركز شرطة النجيلة بمديرية أمن جنزور بخصوص شخص يقوم باستخدام منزله لتصنيع الخمور والترويج لها، قام أعضاء وحدة التحري والضبط بالمركز بجمع المعلومات والتحري عن المنزل.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد أخذ الإذن من النيابة العامة تم الدخول إلى المنزل وضبط الشخص المطلوب ومصادرة أدوات التصنيع بالإضافة إلى كمية من الخمور المجهزة للبيع.