البعثة الأممية ترحب بجهود مجلس الدولة لإعداد قوانين الانتخابات الليبية

استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، ورئيس القسم السياسي بالبعثة محمد التل.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إنه جرى خلال اللقاء الحديث حول آخر التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي.

وأكد زينينغا، ترحيب البعثة بإنجاز المجلس الأعلى للدولة لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر وتشكيل لجنة الـ”6″ التي ستشارك لجنة الـ”6″ المشكلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات، مبديا استعدادهم لتقديم الدعم الكامل للجنة.

من جهته رحب النائب الثاني، بدور بعثة الأمم المتحدة الداعم للعملية السياسية، وقد أطلعهم على الدعوة الموجهة من لجنة المجلس الأعلى للدولة إلى لجنة مجلس النواب لعقد أول اللقاءات في العاصمة طرابلس ومن ثم تحديد آلية عمل اللجنة وأماكن انعقادها.

كما أكد النائب الثاني على ضرورة تركيز كل الجهود في هذا التوقيت على العملية الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لها.

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