إيطاليا تؤكد على ضرورة تقوية الحدود بين تونس وليبيا

العنوان-روما

جدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الإثنين، تأكيد ضرورة تقوية الحدود بين تونس وليبيا، وذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الوزاري حول غرب البلقان نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”.

وفي مارس الماضي، قال تاياني أنه من الضروري محاولة فهم كيف يمكن معالجة الوضع التونسي وحلّه من خلال إجراءات أوروبية قوية.

وعلى هامش مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، قال الوزير الإيطالي إن الحدود بين ليبيا وتونس تزداد هشاشة ونخاطر برؤية تدفقات جديدة من المهاجرين من تونس.

وتبدي إيطاليا اهتماماً بالملف الليبي وتداخلاته مع مشكلة الهجرة غير الشرعية، إذ قال في تصريحات إذاعية تعمل إيطاليا على جعل ليبيا دولة مستقرة.

وستطرد تاياني قائلا: “نتحدث مع الجميع، لقد ذهبنا إلى طرابلس مع رئيسة الوزراء وقدمنا زوارق دورية لخفر السواحل الليبي”.