شط الحرية يضرب بقوة.. ليبيا الآن محتلة

عرضت اليوم الاثنين الحلقة الثانية عشر من مسلسل شط الحرية الجزء الخامس والتي كانت بعنوان “المنطقة الخضراء” والتي احتوت على اسقاطات حول التدخل السافر من الدول الخارجية في الشأن الليبي وتسببها في الصراعات الداخلية.

وتدور قصة الحلقة حول فتح دولة تسمى “الكاف الكاف” سفارة في ليبيا بحجة تقديم خدمات لليبيين ومنها اللجوء السياسي، إلا أنها تسببت في فتنة بين أبناء المنطقة حتى تقاتلوا فيما بينهم على بئر ماء.

ثم تدخلت قوات خارجية تابعة للأمم المتحدة بحجة الفصل بين الليبيين، وسيطرت على المنطقة وانشأت منطقة خضراء آمنه لها وللسفارات وسيطرت بئر المياه الذي كان يتصارع عليه الليبيين.

وفي الحلقة الثانية عشر كان هناك إسقاط على حال ليبيا بعد أحداث فبراير عام 2011، حيث تقاتل الليبيين فيما بينهم حتى تدخلت قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” ودمرت البلاد.

وعلى مدار الـ 11 عاماً الماضية ظل الليبيين في خلافات وازدادت التدخلات الخارجية في شؤونهم الداخلية، في مقدمتها الاحتلال التركي بغرب ليبيا الذي تدخل عسكرياً منذ عام 2019 بهدف السيطرة على النفط الليبي.

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وأثار مسلسل شط الحرية ضجة في ليبيا منذ عرض حلقات الجزء الخامس مع بداية شهر رمضان الجاري، والتي سلط خلالها الضوء على عدة مشاكل يعاني منها الليبيين وعلى المواقف السياسية التي تتخذها السلطات.

وتناول مسلسل شط الحرية في الحلقات الماضية عدة قضايا تهم المواطن الليبي، منها تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة، والمعاناة في التعامل مع المصارف ومشكلة نقص الكهرباء وفساد المسؤولين ومنح الزواج وغيرها.

وشط الحرية هو مسلسل ليبي كوميدي من تأليف فتحي القابسي وإخراج علي العروشي ومن إنتاج اتحاد وفناني أجدابيا.

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