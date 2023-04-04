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عمران: الدول المتنفذة في البعثة الأممية تريد خلق واقع جديد في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن الدول المتنفذة في البعثة الأممية تريد خلق واقع جديد في ليبيا عبر محاولة فرض نوع من الاستقرار وتوحيد الحكومة والذهاب نحو الانتخابات.

وأضافت: “ولكي تضمن رضا الأطراف بذلك وعدم وجود لاعبين آخرين يديرون المشهد الليبي تسعى البعثة لإبعاد أي قوات خارجية تابعة لدول الجوار، وفي ذات الوقت تحاول إحكام الدائرة حول القوات الروسية لمنع روسيا من التمدد في إفريقيا ولتشكل عامل ضغط عليها للتخفيف في الجبهة الأوكرانية”.

 

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البعثة الأممّية ليبيا ناديا عمران

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الوطن الليبية

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